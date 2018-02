Notte siberiana, -29 in Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - In Piemonte è stata una notte di gelo siberiano, con picchi da primato sulle montagne delle Olimpiadi del 2006: ai quasi 3.000 metri della località Sommeiller di Bardonecchia (Torino) il termometro della stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è sceso a -28.6; a Sestriere sulle piste da sci -25.2. Gelo anche nel Cuneese, -23.6 sui monti di Entracque, -20.8 a Bellino. Al gelo anche la Langa Astigiana, -9.5 a Roccaverano, sulle colline di Ceva (Cuneo) -12; nel centro di Torino il termometro è sceso a -5.1, la città capoluogo di provincia più fredda è stata Cuneo, -7.8. Scarse le precipitazioni, solo qualche spruzzata di neve, al massimo un paio di centimetri su qualche montagna.

Il gran freddo dovrebbe durare ancora per 24 ore; dalla serata di domani una perturbazione atlantica riporterà nuvole e nevicate ma farà risalire lentamente le temperature.