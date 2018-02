Gelo, stalattiti sottopasso Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 FEB - Avvertiti da alcuni cittadini, vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti oggi ad Alessandria nel sottopasso di via Maggioli che collega i quartieri Cristo e Pista e lo hanno chiuso, per un breve periodo, per rimuovere alcune stalattiti di ghiaccio che si sono formate a causa delle basse temperature. In tutta la provincia la scorsa notte è stata molto fredda Non sono state segnalate particolari criticità né danni alle persone.