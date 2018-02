Brucia rifiuti 'speciali', arrestato

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Un uomo è stato fermato dai carabinieri per aver provocato un incendio al campo nomadi di via Germagnano a Torino bruciando un cumulo di 'rifiuti speciali' abbandonati. Si tratta di un 54enne di origine romena.

Il piromane è stato arrestato con l'accusa di combustione illecita di rifiuti. I carabinieri della compagnia 'Oltre Dora' l'hanno individuato a seguito di diversi servizi di osservazione per prevenire e impedire i frequenti incendi dolosi di rifiuti all'interno e vicino ai campi nomadi della città. Un tema su cui si è pronunciato anche il ministro dell'Interno Marco Minniti.

"Ha particolare importanza il tema dei roghi tossici, che riguarda principalmente Roma, Napoli e in parte Torino", ha sottolineato Minniti di fronte alla commissione di inchiesta sulla sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie.