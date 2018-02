Bray, Torino è salone nazionale editoria

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "Il Salone di Torino è il Salone nazionale dell'editoria italiana. La spaccatura che si è creata lo scorso anno non ha fatto bene al libro e all'editoria. Avere gli editori indipendenti e il ritorno dei grandi editori sarà il primo successo della nuova edizione". Lo ha affermato Massimo Bray, presidente della cabina di regia del Salone di Torino, presentando l'edizione 2018 in programma dal 10 al 14 maggio.

"Questo Salone è e continuerà a essere il Salone degli editori e dei cittadini. Ha sempre difeso e difenderà il valore della cultura in un mondo in cui stanno aumentando le diseguaglianze. Il Salone di Torino fa parte della biografia di questo Paese continuerà a vincere le sfide se continueremo e continuerete a sentirlo come un patrimonio comune", ha aggiunto Bray.