Allegri, vogliamo 4/a coppa di fila

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "La Coppa Italia per noi è importante come il campionato: noi, PSG e Barcellona siamo in corsa per vincere la quarta Coppa nazionale di fila". Allegri punta all'en-plein, alla vigilia del ritorno della semifinale contro l'Atalanta, dopo avere vinto l'andata a Bergamo per 1-0. "Per noi è come una finale - ha aggiunto il tecnico bianconero -, poi penseremo alla Lazio ma domani l'obiettivo è conquistare la finale". Un compito difficile per la Juventus, contro "una squadra tosta, che vorrà rifarsi dopo l'uscita dall'Europa League e avrà la possibilità di arrivare in finale, cosa che non succede sempre. Dobbiamo fare gol, l'1-0 dell'andata dà pochi vantaggi".