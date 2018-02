Allegri, Higuain al massimo in panchina

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Higuain "al massimo andrà in panchina", mentre Dybala "sarà della partita o dall'inizio o in corso". Queste alcune indicazioni di Massimiliano Allegri sulla formazione della Juventus che domani affronterà l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Ho due dubbi, uno in difesa e uno a centrocampo - ha spiegato il tecnico bianconero -, la formazione di domani sarà simile a quella che avrebbe dovuto giocato domenica". A centrocampo "Marchisio ha ottime probabilità di giocare", in porta "ci sarà Buffon" ma le decisioni saranno prese all'ultimo: "I dubbi sono legati al fatto che abbiamo tre partite importanti in una settimana: devo gestire e affrontare la partita di domani nelle migliori condizioni" considerando anche la squalifica di Bentancur "e il recupero di Khedira".