Allegri, con Napoli sfida bellissima

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "Abbiamo una partita in meno, sabato a Roma giocheremo la sesta trasferta nelle ultime otto partite, poi sette in casa e cinque fuori. Un bel calendario, si giocherà fino alla fine". Il -4 dal Napoli non spaventa Massimiliano Allegri, convinto che la volata scudetto durerà fino all'ultima giornata: "Una bellissima sfida, un campionato unico in Europa - ha aggiunto il tecnico della Juventus -. Noi abbiamo la voglia di vincere il settimo scudetto e di confrontarci con una grande squadra".