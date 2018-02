'Voci di donna', festival di letteratura

(ANSA) - NOVARA, 26 FEB - 'Voci di donna', il festival novarese di letteratura al femminile giunto alla settima edizione, per la prima volta in Italia presenterà, tra gli altri, il libro 'L'ultimo giorno di sole', opera postuma di Giorgio Faletti completata dalla compagna, Roberta Bellesini. Per tutto il mese di marzo saranno 13 gli appuntamenti con le scrittrici. Ma ci saranno anche scrittori: Alessandro Milan presenterà il libro dedicato alla moglie recentemente scomparsa, Francesca Del Rosso, che era stata ospite di 'Voci di donna' in una precedente edizione. La rassegna sarà aperta il 5 marzo quando al Castello Sforzesco Sofia Viscardi, youtuber milanese.

A chiuderla sarà invece Daria Bignardi.