Protesta edicolanti, 50% calo vendite

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - "Negli ultimi anni abbiamo avuto un calo delle vendite del 50% e solo a Torino e provincia sono un'ottantina le attività che hanno chiuso, non possiamo più sopportare l'attuale carico fiscale. Per questo chiediamo alle istituzioni locali un intervento su questo aspetto". A parlare sono gli edicolanti torinesi che oggi sono scesi in piazza con un presidio di fronte al Municipio promosso da tutte le sigle sindacali.

"Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sul nostro ruolo - dicono - e sollecitare un intervento delle amministrazioni locali a cui chiediamo di pensare anche per noi ad agevolazioni sulle tariffe, ad esempio la tassa rifiuti o quella sull'occupazione del suolo pubblico. Da Comune e Regione - spiegano - abbiamo avuto l'assicurazione di un incontro a breve". Altra questione il mancato rinnovo dell'accordo nazionale "scaduto a fine 2009" ricordano gli edicolanti che parlano di un "continuo rinvio delle trattative da parte della Fieg".