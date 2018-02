Piemonte nel gelo, -20 in Valle di Susa

Qualche nevicata sulle montagne e un po' di nevischio a Torino, ma soprattutto gelo, oggi, in Piemonte. La minima della notte da sfiorato i 20 gradi sottozero in Valle di Susa (Torino): la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato -19.3 a Sauze d'Oulx, - 18.8 sul monte Fraiteve, sopra Sestriere. Sul Monte Rosa -34.9 al rifugio alpino 'Capanna Margherita', -23.8 nel parco del Gran Paradiso, sulla punta Gran Vaudala. Freddo intenso nel Cuneese, una delle province dove la neve è caduta più abbondante: in montagna -18.7 a Entracque, - 17.8 a Roccaforte Mondovì. Temperature molto rigide anche in collina: -11.2 a Mombarcaro, -9 a Cuneo città. Ad Asti minima -6.5, ad Alessandria -3.9, a Novara -3.7 ; nel centro di Torino ai Giardini Reali termometro a -3. Un ulteriore calo di qualche grado è previsto la prossima notte.