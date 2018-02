Juve, Higuain lavora ancora a parte

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Seduta di allenamento differenziata per Gonzalo Higuain, ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato nel derby con il Torino. Il 'Pipita' ha lavorato a parte ma continua a sperare di essere tra i convocati della Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma mercoledì pomeriggio all'Allianz Stadium. Ancora assenti gli infortunati De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado.