Imprese, servizi superano il commercio

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - La crisi è in frenata, ma non c'è ancora stata l'inversione di tendenza. E' la fotografia del sistema imprenditoriale nella provincia di Torino che risulta dall'indagine condotta dalla Camera di Commercio, sulla base di iscrizioni e cancellazioni nel 2017.

Per il settimo anno consecutivo, c'è stata una diminuzione numerica (-848): a fine anno le imprese erano in totale 222.459.

La perdita è stata comunque dimezzata, rispetto alle 1.712 del 2016. Stabile il tasso di sopravvivenza a un anno dall'apertura (88%), in miglioramento a tre anni (dal 66,8% al 68%). Per la prima volta i servizi alle imprese - in crescita dello 0.2% - hanno sorpassato il commercio, che ha perso lo 0.8%. Le prime a fine 2017 erano 56.144, contro le 55.759 del commercio. Si consolida il numero delle imprese guidate da donne, +0,31%, ma più della metà sono ultracinquantenni. In sofferenza le aziende guidate da giovani, 615 in meno rispetto a un anno fa. Continua il boom delle imprese guidate da stranieri, +3.8%, l'11% del totale.