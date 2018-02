Freddo, 35 accolti a Porta Susa Torino

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Sono state 35 le persone che la scorsa notte hanno trovato rifugio dal freddo nella vecchia stazione di Porta Susa dove la Città ha allestito un nuovo punto temporaneo di accoglienza notturna per i senzatetto. Una misura decisa per rafforzare il sistema dei servizi per i senza fissa dimora a fronte dell'ondata di freddo.

Per rendere ancora più confortevole l'ambiente - spiega l'amministrazione cittadina - è stato potenziato l'impianto di riscaldamento del centro notturno che offre 40 posti letto e generi di conforto, dalle ore 20 alle 8. In particolare sono stati installati 2 soffioni azionati a motore e 4 ventilatori che irradiano aria calda, in aggiunta i termosifoni che erano già presenti. Per l'apertura di questa struttura, la cui gestione è affidata a Protezione Civile comunale e Croce Rossa Italiana, hanno operato in collaborazione gli assessorati al Welfare, all'Ambiente, alla Mobilità e alla Sicurezza urbana della Città, Gtt, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani.