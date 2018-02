Embraco, Chiamparino a Bruxelles

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sarà a Bruxelles con i lavoratori dell'Embraco mercoledì. In programma un duplice appuntamento, alle 10 un incontro con il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, e intorno alle 12 uno con una delegazione di parlamentari europei.

"Presenteremo la situazione dell'Embraco - ha detto Chiamparino a margine di un appuntamento oggi in Regione - in modo che tutti abbiano chiari i problemi. Chiederemo impegno attivo dei parlamentari e del presidente dell'europarlamento per cercare di risolvere la questione".