Armi guerra donate a Istituto Resistenza

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - I carabinieri di Venaria, su disposizione del Tribunale di Torino, hanno consegnato le armi da guerra, sequestrate nel 2012 a Corio, all'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Si tratta di fucile mitragliatore Browning, un Breda 30 , un Mp 40 in dotazione alla Wehrmacht, un mitra Sten, una carabina modello Carcano Mannlicher M-11 con la baionetta, pistole di vario calibro, lanciarazzi, canne per fucili da guerra, doppiette e caricatori. Le armi erano state trovate durante i lavori di sgombero e pulizia di un appartamento di un tabaccaio deceduto il 12 maggio di sei anni fa.