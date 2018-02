Alessandria, chiuso ponte ghiacciato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 FEB - Emergenza gelo nell'Alessandrino. Protezione civile, forze dell'ordine e sindaci invitano gli abitanti a evitare, se possibile, gli spostamenti sia in auto sia a piedi. Nella provincia la temperatura è scesa anche a 16.3 sull'Appennino (a Cabella Ligure, 510 di altitudine),. Ad Alessandria città è stata chiusa, per il rischio di cadute, la passerella pedonale del nuovo ponte Meier, sul Tanaro. Scuole chiuse a Rocca Grimalda e a Rosignano Monferrato. I vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di piante abbattute dal forte vento.

Incidente, senza gravi conseguenze sulla A7 Milano-Genova, poco prima del casello di Serravalle Scrivia.