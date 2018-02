A Porta Susa 22 dipinti per Abili Oltre

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - E' arrivata a Torino, all'interno di Porta Susa, dopo la prima tappa milanese di un viaggio che arriverà fino a Reggio Calabria, la mostra 'Abili Oltre...in viaggio' promossa da Ferrovie dello Stato, Adapt e First Social Life, l'associazione di promozione sociale della First Cisl. La mostra, costituita da 12 progetti grafici in tecnica Street Art, visibili fino al 28 febbraio, realizzati da ragazzi con disabilità e non, è stata inaugurata oggi in occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale, presenti, tra gli altri i responsabili Fs dei rapporti con le associazioni di persone con disabilità, i presidenti di Abili Oltre e First Social Life, Marino D'Angelo e Giacinto Palladino, i segretari regionale e nazionale di First, Sandro Testa e Giulio Romani.

"Siamo certi che queste opere sapranno cogliere l'attenzione del grande pubblico di utenti delle stazioni e confidiamo possano favorire la presa di coscienza collettiva sui temi della diversità come valore", ha detto D'Angelo.