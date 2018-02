Scontri Torino: Consap, reato è strage

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Nell'inchiesta sugli scontri l corteo 'antifascista' di giovedì sera "auspichiamo che ka magistratura proceda per strage". E' la posizione del Consap, sindacato della polizia di Stato. "I responsabili di quelle azioni terroristiche devono essere considerati pericolosissimi criminali e, come tali, esemplarmente sanzionati - afferma il segretario nazionale Stefano Spagnoli - In nome di un demenziale, quanto criminale concetto di antifascismo, hanno lanciato su uomini e donne delle forze dell'ordine bombe carta imbottite di pezzi di coccio e chiodi, veri e propri ordigni da guerra, con il chiaro intento di uccidere chi si pone a tutela, della legalità, della sicurezza e dell'ordine democratico".

"Si è trattato - prosegue il segretario del Consap - di un vero e proprio atto terroristico, a meno che qualcuno non pensi che ci sono attentati di serie A e attentati dal valore insignificante.