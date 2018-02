Cascinalenuovo festeggia 50 anni

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Da 28 anni, ininterrottamente, si fregia di una stella Michelin e il 19 marzo festeggerà 50 anni di attività il Cascinalenuovo di Isola d'Asti dei fratelli Walter e Roberto Ferretto. Nel 1968 il Cascinale era locale con cucina, sala, bar e discoteca, nel 1985 venne ripensato come Il Cascinalenuovo, con Walter in cucina e Roberto sommellier e maître di sala. Nella cucina si mescolano tradizione e innovazione, coniugando cucina piemontese con i sapori dell'Oriente. Nel futuro il progetto I Tre Chef, nato con Fulvio Siccardi e Diego Pattarino: nel laboratorio Albagnulot si produrrà pasta fresca artigianale con ripieni gourmet (come i ravioli con liquido di pesto e quelli con ripieno con riso e galletto alle spezie del Maghreb). La pasta a marchio I Tre Chef verrà distribuita in Italia (ristorazione di fascia medio-alta) e poi negli Usa. "La produzione del laboratorio - spiega Walter Ferretto - si arricchirà con una linea di biscotti, una di confetture; c'è l'idea di lanciare i Tre Chef come catering stellato".