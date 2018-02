A Limone 3 metri, chiuso tunnel Tenda

(ANSA) - CUNEO, 25 FEB - Quasi tre metri di neve, di cui 120 cm caduti negli ultimi due giorni, si sono accumulati a Limone Piemonte (1875 cm), nel Cuneese, al confine con la Francia.

Il maltempo anche oggi continua ad interessare il Cuneese, con pioggia in pianura e neve nelle valli. Non si registrano particolari criticità nella circolazione stradale e ferroviaria, mentre resta alto (livello 4) il pericolo di valanghe in montagna.

Le autorità francesi hanno disposto la chiusura della statale che unisce il Colle di Tenda a Ventimiglia, lunedì mattina, per permettere il distacco di alcune masse di neve pericolose.