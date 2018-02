Scarafaggi nel frigo, multato ristorante

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Anche la presenza di scarafaggi nel frigorifero è stata accertata dalla polizia municipale e dai tecnici dell'Asl nel corso di una ispezione in un ristorante etnico di Torino. Le condizioni igieniche precarie e il cattivo stato di conservazione degli alimenti hanno portato a tremila euro di multa e alla diffida dal proseguire l'attività. Il locale si trova fra San Salvario e Nizza Millefonti.

Un controllo in un altro esercizio commerciale, nella zona di Porta Palazzo, è sfociato nel sequestro di 559 confezioni di alimenti (fra cui pesce e carne fresca ed essiccata) privi dell'etichettatura in lingua italiana.