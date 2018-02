Maltempo, stop a Carnevale Acqui Terme

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 24 FEB - Il maltempo ferma ad Acqui Terme (Alessandria) i festeggiamenti per il Carnevale. Per domani sono stati annullati il Mercatino, Sfilata mattutina con Re e Regina dal palazzo Olympia alla 'Bollente', dove si sarebbe dovuta tenere la cerimonia dello Sgaientò, inizio simbolico della manifestazione. Non ci sarà il Corteo dei carri allegorici - che era previsto nel pomeriggio - alcuni dei quali realizzati dal maestro di fama mondiale Beppe Domenici, originario di Viareggio.

Confermati, invece, per oggi dalle 15,30 alla discoteca 'Palladium' il 'Gran Carnevale dei bambini' sul tema 'No al bullismo' - organizzato con Società Operaia di Mutuo Soccorso 'Jona Ottolenghi' e Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia) - e il 'Gran Gala', dalle 21,30 sempre al 'Palladium' con l'elezione della Reginetta e la premiazione di Maschere e Gruppi.