Maltempo: Nosiglia, pensare a senzatetto

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - La comunità cattolica torinese si mobiliti per aiutare clochard e senzatetto in vista dell'ondata di freddo intenso prevista per i prossimi giorni in città. E' l'appello lanciato dall'arcivescovo Cesare Nosiglia: "Chiedo a tutte le parrocchie, case religiose, associazioni e movimenti ecclesiali di accrescere l'impegno per avvicinare le persone che nel proprio territorio, soprattutto nel Centro storico soprattutto, dormono per strada e necessitano di assistenza.

Dove è possibile chiedo che si aprano nuovi servizi per l'ospitalità notturna".

"Anche l'Arcivescovado e gli altri dormitori promossi dalla diocesi - annuncia Nosiglia - intensificheranno i servizi di accoglienza. Si tratta di cose molto concrete: c'è bisogno di coperte, abiti pesanti, scarpe; e pasti e bevande calde".