Lavia dirige e interpreta 'Il padre'

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Gabriele Lavia dirige e interpreta il prossimo spettacolo in scena al Teatro Carignano di Torino, 'Il padre' di August Strindberg. Con lui, sul palco, Federica Di Martino, Giusi Merli, Gianni De Lellis, Michele Demaria, Anna Chiara Colombo, Ghennadi Gidari, Luca Pedron.

Lo spettacolo, tratto dal testo più famoso di Strindberg, prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana, resta in scena dal 27 febbraio all'11 marzo.

'Il padre' mette in scena, in modo molto attuale, un corpo a corpo tra uomo e donna, testimonianza del tormentato rapporto con l'interiorità femminile. Raccontando l'impotenza del maschio davanti alla fragilità dell'anima e delle relazioni, partendo da un conflitto di coppia che è anche una critica dei valori della società borghese. Il tutto è generato da un duro scontro tra due genitori nell'educazione della figlia adolescente, per finire con il desiderio di annientamento della donna sull'uomo fino a cercare di farlo internare.