Isis: inchiesta Torino, arrestati tre tunisini

Tre tunisini indagati dalla procura di Torino per associazione terroristica, ritenuti collegati all'Isis, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri del Ros.

L'operazione è scattata dopo una pronuncia della Cassazione, che ieri sera ha confermato le misure cautelari (negate in prima istanza da un giudice) spiccate dal tribunale del Riesame torinese.