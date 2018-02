Regione-Trenitalia, 15 nuovi treni 'Pop'

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il Piemonte si doterà di 15 nuovi treni 'Pop' prodotti da Altstom da destinare al servizio ferroviario regionale. L'investimento sarà di 102 milioni, di cui 42 stanziati da Trenitalia, 60 dalla Regione. Il via libera è arrivato dalla riunione di della Giunta Chiamparino.

I treni saranno ordinati da Trenitalia nell'ambito della gara nazionale e saranno di proprietà dell'Agenzia della mobilità piemontese, che li affiderà al gestore per l'esercizio del trasporto regionale. I nuovi 'Pop' entreranno in esercizio nel 2020, con la possibilità di averne qualcuno già nel 2019. Per il sito produttivo di Savigliano la commessa consentirà significative ricadute occupazionali.

Il rinnovo del materiale rotabile, voluto dalla Regione, prevede l'acquisto di ulteriori treni con i 43,2 mln del Fondo di sviluppo e coesione già assegnati, e sarà completato con l'affidamento del servizio ferroviario metropolitano regionale secondo l'esito delle procedure di confronto competitivo, che includono ulteriori investimenti.