A Palazzo Paesana si celebra la caccia

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - E' dedicata alla Caccia, declinata 'coraggiosamente', in un momento in cui sono così di moda la cultura vegana e vegetariana, il prossimo appuntamento del 27 febbraio, del cartellone culturale-enogastronomico di Palazzo Paesana a Torino, frutto di un recente lavoro di recupero che ha riportato ai suoi splendori la cucina dei Marchesi di Saluzzo.

L'incontro vede ai fornelli il 'resident chef' di Palazzo, Christian Mandura con Paolo Meneguz del ristorante Fre di Monforte d'Alba, artefice di una cucina sperimentale, ispirata al territorio e ai suoi elementi spontanei. Nel suo ristorante Meneguz coltiva un orto e un frutteto bio con frutta, ortaggi, essenze, aromi, varietà autoctone e antiche e rare, difficilmente reperibili sul mercato. Usando prodotti spontanei come funghi, piccoli frutti, essenze, fiori, bacche e piante, cacciagione e pesci di fiume, Meneguz propone menu di terra inusuali. Coronano la serata uno spettacolo 'salottiero' stile '800 e la presentazione di pubblicazioni sulla selvaggina.