Torre Regione, altro filone d'inchiesta

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Un secondo filone di inchiesta sul grattacielo che a Torino accoglierà gli uffici della Regione Piemonte è in corso in procura. Il primo è un processo a carico di sei fra imprenditori e dirigenti regionali per irregolarità sull'assegnazione di alcuni subappalti: questo dibattimento riprenderà a maggio.

Il nuovo fascicolo, di cui si è appreso a margine dell'udienza, si riferisce ai lavori di piastrellatura all'interno dell'edificio. Durante la realizzazione dell'opera sono stati scelti materiali diversi - e di qualità inferiore - da quelli previsti dal progetto originale, redatto dall'architetto Massimiliano Fuksas; il sospetto degli inquirenti è che la modifica sia stata dettata dalla volontà di favorire illecitamente delle imprese.