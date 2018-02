Torino 'Percorso Cuore Pediatrico'

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Migliorare la qualità della degenza e della cura adattandola alla particolare tipologia dei pazienti, i neonati e i bambini affetti da cardiopatie. È nata la nuova Terapia Intensiva e Semintensiva Cardiologica e Cardiochirurgica pediatrica dell'ospedale Regina Margherita, inaugurata oggi, che conclude il Percorso Cuore Pediatrico, ossia la riorganizzazione delle modalità di assistenza dei piccoli pazienti. Il reparto ha 5 posti letto di terapia intensiva, di cui uno per pazienti trapiantati, 5 per la semintensiva e 10 per la degenza, con apparecchiature e tecnologie di ultima generazione che permettono, fra l'altro, di eseguire interventi chirurgici minori nei letti di degenza senza andare in sala operatoria. Gli interventi di ristrutturazione, umanizzazione e le dotazioni medicali e di arredo sono stati completati grazie alle Fondazioni Specchio dei Tempi e Forma e alla Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici che hanno investito rispettivamente 2mln e 350 mila euro, 600 mila euro e 85 mila euro.