Italianoline, stiamo rispettando accordi

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - I manager di Italiaonline, l'azienda che ha rilevato Seat Pagine Gialle sono stati ascoltati oggi nell'audizione alla commissione Lavoro della Città di Torino. "L'azienda - ha detto Marco Melino, responsabile delle relazioni sindacali - sta rispettando gli accordi presi a dicembre 2016 al Mise, su questo non ci sono appunti che possano esserci fatti. Quanto al futuro, siamo una quotata e non abbiamo al momento comunicazioni aggiuntive da fare". Il timore dei sindacati è che si verifichi un altro caso Embraco: nell'area torinese i lavoratori sono 394, di cui 104 in 104 in cigs a zero ore e 170 in cigs a rotazione. La preoccupazione di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil si estende a tutto l'indotto ex Seat, circa 1000 lavoratori solo in Piemonte.