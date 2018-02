Giochi: Brignone, ci ho provato...

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - "Mi sono giocata la gara in libera perché in slalom non si poteva fare la differenza. Io comunque ci ho provato perché nello sci tutto può succedere". Così Federica Brignone commenta l'ottavo posto nella combinata. "Torno a casa orgogliosa di avere una medaglia al collo. A PyeongChang mi sono concentrata solo sulle gare, quando tornerò realizzerò veramente i nostri successi. Non mi cambierà però la vita, dalla prossima settimana riprenderò allenamenti e competizioni. Ogni gara ed esperienza mi arricchiscono e imparo sempre qualcosa".

"Rispetto alle prove dei giorni precedenti - dichiara Marta Bassino, giunta decima - sono riuscita a migliorare in discesa e in slalom ho disputato una manche senza particolari errori. Ho riguardato più volte il gigante e mi sono resa conto che ho sciato bene, per cui non mi rimane che proseguire su questa strada per salire ulteriormente di categoria, a cominciare dalle ultime gare di Coppa del mondo della stagione".