Flash mob +Europa per linea 2 metro

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - La metropolitana 'arriva' davanti a Palazzo Civico. A portarla metaforicamente sono stati gli esponenti torinesi di +Europa che questo pomeriggio hanno organizzato un flash mob per dare simbolicamente inizio ai lavori per la linea 2 della metro, con tanto di cartelli con la tipica 'M' rossa.

Durante l'iniziativa, a cui hanno preso parte anche i candidati di Camera e Senato Silvja Manzi, Igor Boni, Silvio Viale e Giulio Manfredi, è stata 'inaugurata' la fermata Conte Verde. Il flash mob è stato promosso, in concomitanza con l'audizione in commissione consiliare del raggruppamento d'imprese che sta realizzando la progettazione preliminare, per "sollecitare la realizzazione di un'opera improcrastinabile per lo sviluppo della città e in particolare per la zona nord".