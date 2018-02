Juve, si ferma De Sciglio

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Stop per Mattia De Sciglio. Il laterale della Juventus non ha preso parte all'allenamento odierno, come si legge nella nota pubblicata sul sito della società, a causa di un "trauma distrattivo alla coscia sinistra riportato nel corso del derby". La prognosi si potrà avere dopo "ulteriori verifiche che verranno effettuate nei prossimi giorni". Intanto è rientrato in gruppo il francese Blaise Matuidi ed è a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri dopo l'infortunio muscolare rimediato il 5 febbraio con il Sassuolo.