Ferrari: ecco la 488 Pista

(ANSA) - MARANELLO (MODENA), 21 FEB - Ecco le prime immagini della Ferrari 488 Pista, che sarà presentata al pubblico al prossimo Salone dell'Automobile di Ginevra ed è l'erede delle serie speciali V8 - 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia e 458 Speciale, auto a forti prestazioni e divertenti da guidare La Ferrari 488 Pista - spiega Maranello - si differenzia in maniera sostanziale dalle precedenti serie speciali sia per la sportività che per il livello di transfer tecnologico dal mondo delle competizioni come testimoniato dal nome, un diretto omaggio alla storia incomparabile della Ferrari in questo campo.

E lo sviluppo della vettura è partito proprio dall'ambiente delle corse, forte dei cinque titoli Costruttori nel Mondiale FIA WEC conquistati dalla Casa di Maranello nella categoria GTE dal 2012, anno di fondazione del campionato, con 29 gare vinte su 50 disputate, e 25 anni di esperienza nei campionati monomarca Ferrari Challenge.