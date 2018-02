Domodossola al Tar, no a ospedale unico

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 21 FEB - Il Comune di Domodossola ricorre al Tar contro l'ospedale unico del Vco. "E' un obbrobrio amministrativo perpetrato dalla Regione Piemonte - accusa il sindaco Lucio Pizzi - che vuole chiudere gli ospedali di Domodossola e Verbania e sperperare milioni di euro per costruirne uno sulla collina di Ornavasso. L'idea di costruire un ospedale unico nel Vco era già stata bocciata da un referendum provinciale promosso qualche anno fa proprio dal PD, che oggi vorrebbe costruirlo su un cucuzzolo".

Per il sindaco domese "la scelta della collina di Ornavasso è assolutamente irrazionale: ad oggi il sito non è idoneo sotto alcun profilo e renderlo tale costerebbe alla collettività decine di milioni di euro in più, che potrebbero essere risparmiati seguendo altre opzioni".