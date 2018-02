Sottodiciotto Festival celebra l'hip hop

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Sottodiciotto Festival, giunto alla 19/a edizione, si candida a diventare uno dei festival più innovativi di Torino, cercando di abbattere ogni steccato tra le età del pubblico, cultura bassa e alta, sponsor pubblici e sponsor privati, film d'avanguardia e inediti, contemporanei e 'vecchi' come il film d'animazione 'Vip, mio fratello superuomo' di Bruno Bozzetto, che compie 50 anni quest'anno.

Ad anticipare i temi del festival, in programma dal 16 al 23 marzo, è stato il direttore Steve Della Casa con la sua squadra di esperti e registi. Un'occasione per esprimere anche un suo pensiero: "Sono tra i fondatori, 40 anni, fa del Torino Film Festival e dirigo da due anni questo straordinario festival molto creativo - ha detto - ora voglio lavorare per contribuire a creare una generazione di 30/40enni che possa prendere il mio posto e di altri come me. Occorre un riciclo". Non a caso tra i temi quest'anno ci sono l'hip hop, la street art con una mostra di Martha Cooper, l'omaggio ai Manetti Bros.