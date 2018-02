Embraco: lavoratori, per 20 anni paura che andassero via

(ANSA) - RIVA DI CHIERI (TORINO), 20 FEB - Sono amareggiati e disperati i lavoratori dell'Embraco. Dalle 8 sono davanti ai cancelli della fabbrica di Riva di Chieri che la Whirlpool ha deciso di chiudere. La maggior parte lavora qui da più di vent'anni, qualcuno da trenta, anche perché nella zona è l'unica grande azienda rimasta.

Decine di famiglie dipendono esclusivamente dal futuro dello stabilimento. E' il caso di Tiziana Lapergola, da 22 anni all'Embraco. "Io e mio marito Gianni lavoriamo qui, in questa fabbrica ci siamo conosciuti. Abbiamo due bambini, se non ci sarà un miracolo non avremo più tutti e due lo stipendio", si dispera. "Per questa azienda ci siamo spesi tanto, abbiamo accettato flessibilità di ogni genere e pesanti riduzioni di stipendio, abbiamo vissuto sempre sotto il ricatto che la produzione fosse portata altrove", racconta Angela Aliano, assunta il primo dicembre 1988. Piange Caterina Ronco, 68 anni, oggi in pensione dopo 32 anni all'Embraco: "il mio cuore è qui, ho sempre lottato contro lo smantellamento dell'azienda".

