Accoltellato al bar, feritori arrestati

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 FEB - Dopo una lite al bar hanno accoltellato un romeno di 26 anni, marittimo a Genova ferendolo al volto con un fendente che ha sfiorato la giugulare. Ma sono stati rintracciati e fermati dalla Squadra Mobile di Alessandria. Moulay Faical, 40 anni, algerino, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga, e Manuel Montaldi, 44 anni, originario di Mede (Pavia) ma residente a Valmadonna (Alessandria) sono stati arrestati per concorso in tentato omicidio. La Mobile ha ha anche recuperato 550 grammi di cocaina pura e 103 mila euro in contanti. Faical è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento, Montaldi è stato rintracciato al pronto soccorso dove si era recato per farsi curare una lieve ferita riportata nell'aggressione. "E' stata una brillante e tempestiva operazione - dice il questore di Alessandria, Michele Morelli - di cui ringrazio la Squadra Mobile, Volanti e Scientifica che, in brevissimo tempo, hanno garantito un risultato con importanti riflessi di ordine e sicurezza pubblica".