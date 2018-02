Prostituzione, arrestate latitanti russe

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 FEB - Erano latitanti da quasi due anni Svetlana Mysova, 49 anni, e Yulya Denisova, di 43, russe, arrestate a Corfù (Grecia), nell'ambito di un'operazione della polizia di Alessandria. Devono scontare pene superiori a 2 anni per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nel giugno 2014 erano state eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere con sequestro preventivo per 5 locali notturni ad Alessandria e Tortona. Dopo aver patteggiato, rispettivamente, 3 anni e 4 mesi e 3 anni e 2 mesi - le due russe avevano iniziato a scontare la pena ai domiciliari, facendo poi perdere le proprie tracce dopo avere usufruito di un permesso di soggiorno in Grecia. E a Corfù hanno aperto un bed & breakfast, a quanto sembra piuttosto redditizio.

La Squadra Mobile di Alessandria - che le stava cercando da aprile 2016, - è arrivata a loro monitorando l'attività di mariti e figli, rimasti in Piemonte.