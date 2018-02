Condominio centrale spaccio con vedette

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - I carabinieri di Leinì hanno scoperto a Torino, in un condominio di corso Grosseto 377, una 'centrale dello spaccio', presidiata da alcune vedette che, quando hanno visto i militari arrivare, hanno iniziato ad urlare e fischiare per segnalare la presenza delle forze dell'ordine.

Durante il blitz è stato arrestato Massimo Defeudis, 25 anni, figlio di Christian, condannato a 20 anni per l'omicidio di Domenico Sorrenti, avvenuto il 5 ottobre 2012. L'uomo era stato ucciso, proprio in quello stabile, a seguito di una lite.

Durante la perquisizione a casa di Defeudis, i carabinieri hanno sequestrato sei grammi di hashish, un bilancino e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nel condominio, tra il quinto e il sesto piano, in un vano antincendio, sono state anche trovate una busta di nylon con 18 grammi di cocaina e oltre due etti di sostanza da taglio.

I militari hanno fermato Defeudis dopo che aveva consegnato cinque grammi di 'fumo' a un cliente di Venaria.