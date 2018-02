Carnevale Ivrea, 8200 ore per sicurezza

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - E' positivo il bilancio della sicurezza dello Storico Carnevale di Ivrea presentato questa sera, in municipio, dal sindaco Carlo Della Pepa. "Nonostante le imponenti misure di sicurezza, la festa è riuscita. Faremo tesoro di questa edizione per i prossimi anni".

Secondo i dati degli esperti che si sono occupati della sicurezza del Carnevale, per garantire 81 ore di eventi tra la battaglia delle arance e il corteo storico, sono state 8235 le ore lavorate dagli operatori delle forze dell'ordine, 3240 quelle degli effettivi della Fondazione dello storico Carnevale alle quali vanno sommate le 1774 ore di lavoro degli steward, per un totale di 13 mila ore di lavoro stimate.

Oltre 7300 utenti, su internet, hanno invece visitato il sito internet realizzato per l'occasione con tutte le regole da rispettare durante la battaglia delle arance.