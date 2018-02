45 enne crea rete video pedopornografici

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Un quarantacinquenne è stato arrestato dalla polizia postale di Torino per detenzione di materiale pedopornografico. Napoletano residente in Umbria, scambiava i video su internet con altri utenti.

Gli agenti si sono registrati ai siti web frequentati dall'uomo e si sono messi in contatto con lui, facendosi inviare numerosi file. Durante la perquisizione, la polizia ha sequestrato dodici hard disk di materiale pedopornografico. Le indagini proseguono per risalire alla fitta rete di rapporti che l'uomo aveva instaurato: oltre duecento contatti, alcuni anche con persone di paesi stranieri.

L'uomo era già stato segnalato dalla polizia Svizzera nell'ambito di un'attività di coordinamento e cooperazione internazionale con la Polizia postale di Roma.