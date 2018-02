Prof denunciato,"non ho colpito nessuno"

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Non ho picchiato nessuno". Si difende così il professore di educazione fisica denunciato da un genitore che lo ha accusato di aver rotto la mano al figlio, colpendolo con una bottiglia piena di ghiaccio. "Ho rimproverato i ragazzi che stavano facendo trambusto nello spogliatoio, mentre avrebbero dovuto essere in palestra. - spiega l'insegnante - Ho toccato il ragazzino sulla spalla con una bottiglietta d'acqua vuota, che stavo per buttare. Lui, a quel punto, ha iniziato a prendere a calci e a pugni le pareti e vari oggetti lì intorno. Quando è arrivato il padre, lo studente ha iniziato a dire che l'avevo aggredito e a insultarmi pesantemente. Pensavo di aver chiarito la situazione anche con il genitore, ma stamattina ho scoperto dai giornali che ero stato denunciato per una cosa che non ho mai fatto". Il professore aggiunge: "sono sempre più i docenti che vengono insultati, minacciati e aggrediti. È paradossale che non vengano considerati parte lesa".