Marotta "Juve e Buffon una cosa sola"

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Noi guardiamo il presente, questa è una stagione importante e l'apporto di Buffon sarà utile. Non esiste un problema Buffon ad oggi. Gigi è un'icona del calcio mondiale, è un serio professionista e affronteremo con lui tutte le riflessioni nel migliori di modi, consapevoli che siamo in una fase interlocutoria": così l'ad della Juventus, Beppe Marotta, a Premium nel prepartita del derby di Torino. "Dobbiamo pensare a un futuro, sia che giochi o che faccia il dirigente o l'allenatore. Ma noi siamo un solo elemento, noi più lui, c'è un grande rapporto tra Buffon e il nostro presidente e faremo delle riflessioni come se fossimo in famiglia. Non abbiamo ancora preso una decisione, non abbiamo ancora preso una posizione perché stiamo pensando a questo finale di stagione e il resto può attendere tranquillamente".