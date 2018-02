Juve vince il derby, delusione Toro

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Anche il 196/o derby della Mole è andato alla Juve, piena di assenze ma cinica e compatta: 1-0 nonostante le assenza di Cuadrado, Matuidi, Mandzukic e Benatia e l'infortunio dopo 4' (con cambio al 15') di Higuain. Decisivo il gol di Alex Sandro che ha sfruttato un assist di Bernardeschi, sorprendendo la difesa granata con un tocco sotto porta. Troppo sterile il gioco del Torino che non ha mai impensierito Szczesny e non è mai riuscito a servire buoni palloni a Belotti. La Juve continua la sua corsa per lo scudetto, il Torino incassa un'altra delusione.