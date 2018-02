Carnevale Chivasso, sequestro 1000 spray

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Oltre 15 mila persone, di cui poco più di 8 mila paganti, per il Carnevalone di Chivasso che è andato in scena oggi. Hanno funzionato le misure di sicurezza previste per la manifestazione in base alle nuove normative della circolare Gabrielli. La polizia municipale, prima della sfilata dei carri nel centro storico, ha sequestrato mille bombolette spray a diversi ambulanti, inadempienti rispetto all'ordinanza del sindaco relativa al divieto di vendita di alcune tipologie di oggetti potenzialmente pericolosi.