Basket, Fiat vince prima Coppa Italia

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Giornata storica per il basket torinese: l'Auxilium Fiat ha vinto la Coppa Italia, primo trofeo in assoluto nella sua storia, battendo la Germani Brescia (69-67) nella finale di Firenze. Una vera metamorfosi per i cestisti torinesi che fino a pochi giorni fa sembravano sull'orlo di una crisi irrisolvibile dopo le dimissioni consecutive di due allenatori, prima Luca Banchi e poi Carlo Recalcati. La Fiat Torino ha iniziato le 'final eight' della Coppa Italia superando a sorpresa i campioni d'Italia dell'Umana Venezia e in semifinale la Vanoli Cremona.