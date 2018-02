Iaad compie 40 anni e cresce a Torino

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Lo Iaad di Torino compie 40 anni e punta a rafforzare il suo legame con il territorio. Per celebrare questo importante anniversario, l'università per il design ha realizzato una particolare edizione dei workshop annuali, dal titolo 'Identità e cambiamento', che hanno coinvolto 250 studenti, 20 docenti e numerosi ospiti del mondo della cultura e dell'innovazione.

"Nel 2000 questa università - spiega Laura Milani, direttore dello Iaad - aveva 60 studenti, oggi ne ha 800. Per noi il cambiamento è fisiologico. La strada verso l'eccellenza è fatta di competenza e di grande umanità. Questa università ha dimostrato che questo principio funziona".

Nel frattempo l'Università per il Design - che ha 7 sedi (due in Italia e 5 in Francia), 5.000 studenti e 400 docenti, oltre 30 corsi fra lauree e master - continua a espandersi a Torino, dove sono stati inaugurati i nuovi spazi di corso Regio Parco.

Dai 370 metri quadri del 1978, anno di fondazione dell'università, ora superano i 4.500 mq (altri 1.500 a Bologna).