Capodanno cinese festeggiato a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - La sindaca di Torino Chiara Appendino e l'assessore comunale Marco Giusta hanno partecipato, questa mattina a Torino, alla cerimonia per il Capodanno cinese che si è tenuta, sotto la pioggia, in piazza Carlo Alberto, alla presenza del viceconsole cinese e dei rappresentanti delle associazioni italo-cinesi. "E' una dimostrazione - ha sottolineato Appendino - che la nostra è una città multuculturale dove le culture diverse di arricchiscono a vicenda e continueremo su questa strada tanto più importante in un momento storico in cui tendono ad aumentare la paura e la diffidenza verso chi è differente da noi. Voi - ha detto, rivolgendosi alla comunità cinese - avete donato alla città la dimostrazione che siamo una comunità aperta e ogni uomo e donna ci ha donato un valore aggiunto. Siete, e siamo, - ha concluso la sindaca - una ricchezza straordinaria per la città".