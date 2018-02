Alluvione '94, apre sportello Asti-Alba

(ANSA) - ASTI, 17 FEB - Uno sportello informativo per aiutare le oltre 150 imprese astigiane e albesi alluvionate del 1994 ad ottenere rimborsi di contributi versati. Lo hanno presentato oggi in municipio ad Asti Luca Matteja, coordinatore e portavoce dell'associazione Imprese alluvionate Piemonte, e il sindaco di Asti, Maurizio Rasero. Lo sportello sarà aperto il martedì mattina presso la sede dell'Associazione commercianti albesi di Alba e al pomeriggio nel palazzo comunale di Asti.

"Una vicenda che si trascina da dieci anni - spiega Matteja - per questo a luglio scorso è nata l'associazione, per volontà di alcuni imprenditori astigiani colpiti dall'alluvione del novembre 1994, allo scopo di rappresentare le imprese con analoghe problematiche, connesse principalmente alla necessità di richiedere al Governo e Parlamento il recepimento di normative necessarie alla risoluzione di problematiche ancora aperte in ambito finanziario, fiscale e contributivo".